Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht nach Einbrechern mit Hubschrauber - Wer kann Hinweise zu den flüchtigen Männern geben?

Hagen-Lennetal (ots)

In der Nacht auf Montag (06.04.2026) brachen zwei Männer in eine Firma an der Tiegelstraße im Lennetal ein. Polizeikräfte suchten unter dem Einsatz eines Hubschraubers nach den Tätern, konnten diese jedoch nicht mehr antreffen. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der Einbruch ereignete sich gegen 3 Uhr, als sich das Duo auf das Firmengelände begab und gewaltsam in das Verwaltungsgebäude einer Firma eindrang. Die Polizeibeamten suchten das Gebäude sowie das Außengelände ab. Zusätzlich wurde ein Polizeihubschrauber für die Fahndung eingesetzt. Die beiden Einbrecher waren derweil mit einem grauen Auto auf der Flucht. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte die Männer nicht mehr antreffen.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht auf Montag an der Tiegelstraße gemacht? Wer kann sonstige Angaben machen, die die Ermittlungen nach den flüchtigen Männern unterstützen können? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066 melden. (rst)

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