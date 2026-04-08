Polizei Hagen

POL-HA: BMW kollidiert in Wehringhausen mit Hauswand - Zeugen nach Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gesucht

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Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Alleinunfall verlor ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (07.04.2026) in Wehringhausen die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit der Wand eines Mehrfamilienhauses. Der Hagener bog gegen 23.40 Uhr mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug von der Wehringhauser Straße aus nach links in den Bergischen Ring ab. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über den BMW, touchierte die rechte Bordsteinkante und kollidierte anschließend mit der Hauswand. Er sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte und deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Die Polizisten beschlagnahmten den BMW und den Führerschein des Hageners und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

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