PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: BMW kollidiert in Wehringhausen mit Hauswand - Zeugen nach Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gesucht

POL-HA: BMW kollidiert in Wehringhausen mit Hauswand - Zeugen nach Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Alleinunfall verlor ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagabend (07.04.2026) in Wehringhausen die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit der Wand eines Mehrfamilienhauses. Der Hagener bog gegen 23.40 Uhr mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug von der Wehringhauser Straße aus nach links in den Bergischen Ring ab. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über den BMW, touchierte die rechte Bordsteinkante und kollidierte anschließend mit der Hauswand. Er sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte und deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat. Die Polizisten beschlagnahmten den BMW und den Führerschein des Hageners und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 08.04.2026 – 08:28

    POL-HA: 24-Jähriger sperrt seine Ex-Partnerin in Wohnung ein

    Hagen-Hochschulviertel (ots) - In der Nacht auf Dienstag (07.04.2026) hielt ein 24-Jähriger seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung im Hochschulviertel fest und griff sie an. Bereits vor mehreren Wochen hatte der 24-Jährige einen Wohnungsschlüssel entwendet, während er bei der Frau zu Besuch war. Da das ehemalige Paar kein gutes Verhältnis hatte, weil der Mann laut Angaben der Frau gewalttätig war, zog sie ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 12:00

    POL-HA: Zwei leicht verletzte Personen nach Garagenbrand

    Hagen-Haspe (ots) - In der Straße "Im Lindental" kam es am Freitag (03.04.2026) zu einem Brand in einer Garage, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt. Der 72 Jahre alte Bewohner des Hauses arbeitete um circa 12 Uhr an seinem Motorrad, wobei Benzin austrat und sich auf dem Boden verteilte. Dieses breitete sich in Richtung eines Halogenstrahlers aus, wo sich das Benzin entzündete. Daraufhin kam es zu einer Explosion. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren