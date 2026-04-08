Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Randalierer leistet Widerstand und beißt Polizisten

Hagen-Altenhagen (ots)

An einem Bistro in Altenhagen fiel ein 45-Jähriger am Dienstagabend (07.04.2026) wegen Randale auf. Im Verlauf des Polizeieinsatzes griff er einen Beamten an und verletzte diesen leicht.

Der 45-Jährige befand sich um etwa 20.30 Uhr in dem Lokal an der Hufelandstraße und nutzte einen Geldspielautomaten. Nach Zeugenangaben verhielt er sich aggressiv gegenüber den anwesenden Gästen, zudem schlug er gegen den Automaten. Eine Mitarbeiterin forderte den Randalierer daher auf, das Lokal zu verlassen und sprach ein Hausverbot aus. Der Gast war jedoch stark alkoholisiert und schlief an dem Automaten ein.

Alarmierte Polizeibeamte trafen den Mann in dem Lokal an, dabei wurde er zunehmend aggressiver. Die Polizisten verwiesen den Mann dem Bistro und erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach und baute sich gegenüber den Einsatzkräften auf. Die Polizisten entschieden sich, den 45-Jährigen zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam zu nehmen und ihm Handschellen anzulegen. Jedoch sperrte sich der Mann erheblich und biss einem der eingesetzten Beamten in den Finger, der dadurch leicht verletzt wurde.

Da der 45-Jährige zu alkoholisiert war, wurde der Mann zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren. (rst)

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