Polizei Hagen

POL-HA: Senior fühlt sich durch Lkw-Fahrer bedroht

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 67-jähriger Bewohner der Lütkehofstraße in Eilpe geriet am Mittwochmorgen (08.04.2026) in Streit mit einem 29-jährigen Lkw-Fahrer, der vor seiner Einfahrt geparkt hatte. Nach Angaben des 67-Jährigen wollte er um etwa 7.30 Uhr mit seinem Auto zur Arbeit fahren, als der Lkw ihn zugeparkt hatte. Der Anwohner sprach den Fahrer an, der ein Messer in der Hand gehalten und ihn damit bedroht haben soll. Der Senior hatte daraufhin die Polizei alarmiert.

Polizeibeamte erschienen an der betroffenen Anschrift und befragten beide Beteiligte. Der 29-jährige Lkw-Fahrer erklärte, dass er lediglich kurzzeitig gehalten hatte, um seine Ladung an einer angrenzenden Firma abzugeben. Der Senior hätte seine Fahrertür aufgerissen und ihn angeschrien. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden Männern und der 29-Jährige versetzte anschließend sein Fahrzeug. Das Mitführen eines Messers konnte nach der Befragung und einer anschließenden Durchsuchung nicht bestätigt werden.

Ob es tatsächlich zu der geschilderten Bedrohung gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. (rst)

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