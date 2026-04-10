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Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer fährt in Schlangenlinien durch den Gegenverkehr - Alkohol- und Drogentest schlagen an

Hagen-Mitte (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin alarmierte am Donnerstagabend (09.04.2026) die Polizei und machte Angaben zu einem Radfahrer mit auffälliger Fahrweise. Die Autofahrerin war gegen 20.40 Uhr auf der Berchumer Straße in Richtung der Kreuzung zur Feithstraße unterwegs. Der Radfahrer fuhr mit seinem Pedelec parallel zu ihr in Schlangenlinien durch den Gegenverkehr und kollidierte an der Kreuzung beinahe mit einem Ampelmast. Polizeibeamte trafen den 30-Jährigen in der Eppenhauser Straße an und kontrollierten den Verkehrsteilnehmer. Dabei zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille an und auch ein Drogentest verlief mit positivem Ergebnis. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an das Verkehrskommissariat. (sen)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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