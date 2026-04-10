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Polizei Hagen

POL-HA: Zivile Einsatzkräfte nehmen betrunkenen Mann in Gewahrsam

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstagabend (09.04.2026) löste ein 29 Jahre alter Mann auf einem Tankstellengelände an der Elseyer Straße in Hohenlimburg einen Polizeieinsatz aus. Er pöbelte dort um etwa 22 Uhr herum und geriet mit mehreren Personen in Streit. Zivile Polizeikräfte erschienen an der Einsatzstelle und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. Der Mann machte im Gespräch einen stark alkoholisierten Eindruck auf die Polizisten. Im weiteren Verlauf verweigerte er die Angabe seiner Personalien und versuchte, die Einsatzkräfte durch Beleidigungen zu provozieren. Schließlich forderte er sie zum Kampf heraus.

Daraufhin brachten die Polizisten den Mann zu Boden und legten ihm Handschellen an. Der 29-Jährige setzte seine Beleidigungen gegen die Beamten fort. Sie brachten ihn ins Polizeigewahrsam, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 2 Promille nachwies. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren. (rst)

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Telefon: 02331 986 15 15
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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