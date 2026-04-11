Polizei Hagen

POL-HA: Personen werfen Eier von einer Brücke

Hagen-Eckesey (ots)

Am Freitag den 10.04.2026 gegen 21:55 Uhr werfen bislang unbekannte Personen Eier von einer Brücker aus auf die Becheltestraße. Hierbei treffen sie den Pkw einer 29jährigen Hagenerin. Glücklicherweise entsteht an dem Pkw kein Sachschaden. Die Personen entfernen sich nach dem Eierwurf in Richtung der Droste-Hülshoff-Str.. Leider liegt derzeit keine Personenbeschreibung der flüchtigen Personen vor. Ein Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. (AS)

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