Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zollspürhündin Kate landet Volltreffer am Kölner Flughafen

Drogen im Wert von rund 600.000 Euro in nur einer Nacht in Paketen erschnüffelt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Fast 22 Kilogramm Marihuana sowie knapp vier Kilogramm Haschisch mit einem Straßen-verkaufswert von rund 600.000 Euro, erschnüffelte Zollspürhündin Kate in der Nacht vom 28.06.2025 zum 29.06.2025. Die Paketsendungen wurden vom Kölner Zoll auf ihrem Weg über den Flughafen Köln/Bonn kontrolliert.

"Kate ist eine siebenjährige deutsche Schäferhündin und speziell für die Suche nach Drogen aller Art ausgebildet. Mit ihrer Hilfe können wir hunderte Pakete oder Koffer in wenigen Minuten kontrollieren. Aber auch bei Fahrzeugkontrollen oder Wohnungsdurchsuchungen kommt sie mit ihrer Hundeführerin regelmäßig zum Einsatz. Sobald ihr ein verdächtiger Geruch in die Nase kommt, wird sie ganz still und zeigt mit der Nasenspitze auf die stärkste Geruchsquelle. Wir nennen dieses Anzeigeverhalten einfrieren", erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Drogen waren auf zwölf Pakete verteilt und auf dem Weg aus den USA in die Niederlande, Belgien, Irland und die Schweiz. Alle Sendungen waren ausschließlich mit mehrfach einvakuumiertem Marihuana oder Haschisch gefüllt und sollten angeblich Bekleidung, Knieorthesen, Maschinenteile oder kühlende Hundegeschirre enthalten.

Die Drogen wurden sichergestellt und werden nach Abschluss des Verfahrens verbrannt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell