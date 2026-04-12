PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verdacht auf Paketbetrug in der Reichsbahnstraße

Hagen (ots)

Vorhalle. Am gestrigen Samstag,11.04.2026, gegen 10.50 Uhr, sorgten ungewöhnliche Aktivitäten in einem Mehrfamilienhaus in Vorhalle für Aufregung. Anwohner meldeten der Polizei Personen, die behaupteten, dort zu wohnen - tatsächlich aber keinen festen Wohnsitz in dem Haus hatten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Verdächtigen Pakete angenommen, die auf andere Personen bestellt waren. Dabei nutzten sie vollständig gefälschte Ausweise. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Zeugen beobachteten jedoch, wie sie in einem Pkw davonfuhren. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug gestoppt werden: Eine Person befand sich noch im Wagen, die andere konnte zu Fuß gestellt werden. Es handelt sich um einen 22-jährigen Nigerianer, dessen Wohnung und Pkw durchsucht wurden, sowie einen 29-jährigen Italiener, der vorläufig festgenommen wurde, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Polizei prüft nun, ob die beiden in ähnlicher Weise bereits weitere Straftaten begangen haben.(Th.St.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 09:37

    POL-HA: Fahrgast will den Bus nicht verlassen

    Hagen-Rummenohl (ots) - Am Freitag den 10.04.2026 gegen 23:42 Uhr wurden Einsatzkräfte der Hagener Polizei zur Straße Am Sterbecker Bach gerufen. An der dortigen Bundeswendeschleife wollte ein Fahrgast nicht den Nachtexpress 3 verlassen. Durch die Polizeikräfte konnte in dem Bus eine alkoholisierte und schlafende männliche Person angetroffen werden. Der Mann wurde geweckt und im Anschluss aus dem Bus begleitet. ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 09:17

    POL-HA: Personen werfen Eier von einer Brücke

    Hagen-Eckesey (ots) - Am Freitag den 10.04.2026 gegen 21:55 Uhr werfen bislang unbekannte Personen Eier von einer Brücker aus auf die Becheltestraße. Hierbei treffen sie den Pkw einer 29jährigen Hagenerin. Glücklicherweise entsteht an dem Pkw kein Sachschaden. Die Personen entfernen sich nach dem Eierwurf in Richtung der Droste-Hülshoff-Str.. Leider liegt derzeit keine Personenbeschreibung der flüchtigen Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren