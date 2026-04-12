Polizei Hagen

POL-HA: Verdacht auf Paketbetrug in der Reichsbahnstraße

Hagen (ots)

Vorhalle. Am gestrigen Samstag,11.04.2026, gegen 10.50 Uhr, sorgten ungewöhnliche Aktivitäten in einem Mehrfamilienhaus in Vorhalle für Aufregung. Anwohner meldeten der Polizei Personen, die behaupteten, dort zu wohnen - tatsächlich aber keinen festen Wohnsitz in dem Haus hatten. Wie die Polizei berichtet, hatten die Verdächtigen Pakete angenommen, die auf andere Personen bestellt waren. Dabei nutzten sie vollständig gefälschte Ausweise. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Zeugen beobachteten jedoch, wie sie in einem Pkw davonfuhren. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug gestoppt werden: Eine Person befand sich noch im Wagen, die andere konnte zu Fuß gestellt werden. Es handelt sich um einen 22-jährigen Nigerianer, dessen Wohnung und Pkw durchsucht wurden, sowie einen 29-jährigen Italiener, der vorläufig festgenommen wurde, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Polizei prüft nun, ob die beiden in ähnlicher Weise bereits weitere Straftaten begangen haben.(Th.St.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell