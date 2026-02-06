Polizei Bochum

POL-BO: Safer Internet Day 2026: Kriminalprävention der Polizei informiert in Bochum, Herne und Witten über Sicherheit im Netz

Bochum, Herne, Witten (ots)

Unter dem Motto "Together for a better Internet" setzen sich jedes Jahr im Februar weltweit zahlreiche Institutionen und Initiativen für mehr Sicherheit im digitalen Raum ein. Auch die Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Bochum beteiligt sich am diesjährigen Aktionstag am 10. Februar mit mehreren Informations- und Präventionsangeboten in Bochum, Herne und Witten.

Thematisiert werden unter anderem Künstliche Intelligenz, digitale Gewalt, Cybermobbing, Online-Betrug sowie Möglichkeiten, sich wirksam vor betrügerischen Online-Angeboten zu schützen. Neben zahlreichen Informationsmaterialien stehen auch persönliche Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention sowie Hinweise auf Hilfs- und Unterstützungsangebote für Betroffene im Mittelpunkt.

Die Termine im Überblick:

- 10. Februar 2026, 10 - 12 Uhr, Infostand im City-Center Herne. - 10. Februar 2026, 13 - 16 Uhr, Infostand in der Stadtgalerie Witten (in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Witten). - 11. Februar 2026, 17 - 18.30 Uhr, Vortrag der Verbraucherzentrale und der Kriminalpolizei Bochum mit dem Thema "Cyber-Trading-Betrug erkennen und vermeiden", Verbraucherzentrale Bochum, Große Beckstraße 15.

Mit den Aktionen rund um den Safer Internet Day möchten alle Beteiligten für die Risiken im digitalen Raum sensibilisieren und einen Beitrag zur Prävention digitaler Kriminalität leisten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell