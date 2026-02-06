Polizei Bochum

POL-BO: Politisch motivierte Graffiti in Herne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Der Staatsschutz ermittelt nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti am Montag, 2. Februar, im Nahbereich des Herner Bahnhofs und bittet um Hinweise.

Nach bisherigem Stand haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr unter anderem politisch motivierte Schriftzüge an eine Hauswand an der Fabrikstraße 17 gesprüht.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

