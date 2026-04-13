Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jährige wird von jungen Männern angegriffen - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Samstag (11.04.2026) griffen bislang unbekannte junge Männer eine 21-Jährige im Bereich des Sparkassen-Karrees an. Die junge Hagenerin begab sich im Beisein zweier Frauen gegen kurz vor 4 Uhr von der Elberfelder Straße in Richtung Mittelstraße. Dabei kamen drei Männer auf die Gruppe zu. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dem die Männer die 21-Jährige beleidigten. Einer der unbekannten Männer schlug im Zuge dessen auf die junge Frau ein. Sie fiel zu Boden, wo die Männer sie traten und anschließend den Bereich verließen. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei wurde eingeschaltet, woraufhin die Einsatzkräfte umgehend eine Nahbereichsfahndung einleiteten. Sie konnten die Täter jedoch nicht mehr antreffen.

Daher bittet die Polizei um Hinweise zu den bislang unbekannten Männern, die im Alter zwischen 18 und 20 Jahren sind und dunkel gekleidet waren. Einer von ihnen trug eine Steppjacke. Zudem hatten zwei der Täter einen sogenannten "Boxerhaarschnitt".

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den gesuchten Männern geben? Wer kann mit sonstigen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 melden. (rst)

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