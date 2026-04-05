Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Briefkasten auf dem Sommerwald aufgebrochen und Briefe entwendet

Pirmasens (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich am Wochenende an einem Briefkasten des DHL-Paketshops in der Straße "Am Sommerwald" gemacht. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen.

Der Briefkasten wurde dabei aufgebrochen und Briefe gestohlen.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Paketshops am Sommerwald beobachtet haben, sich zu melden.

Personen, die in den Briefkasten Post aufgegeben haben, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |eml

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