Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Mainz-Mombach verletzt

Mainz-Mombach (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es in der Kreuzstraße im Mainzer Stadtteil Mombach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Straße "Am Lemmchen" in Fahrtrichtung "Kreuzstraße" und beabsichtigte, nach rechts in diese einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs überquerte eine Fußgängerin die dortige Fußgängerfurt. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin.

Die Fußgängerin wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Die genaue Ursache des Verkehrsunfalls ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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