Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gut vorbereitet in die Osterferien starten: Tipps für eine sichere Reisezeit

Mainz (ots)

Mit Beginn der Osterferien in Rheinland-Pfalz kommt es oftmals zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und verstärkter Reisetätigkeit. Wir geben einige Hinweise, um sicher durch die Ferienzeit zu kommen.

Verkehrslage zu Ferienstart

Insbesondere zu Ferienbeginn ist auf den Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Wir weisen darauf hin, ausreichend Zeit für die Reise einzuplanen und Fahrten nur ausgeruht anzutreten. Müdigkeit und Ablenkung durch beispielsweise Smartphones, können zu Verkehrsunfällen führen. Zudem ist die konsequente Bildung einer Rettungsgasse bei stockendem Verkehr von besonderer Bedeutung. Sie ermöglicht Einsatzkräften ein schnelles Durchkommen und kann im Ernstfall Leben retten.

Einbruchschutz

Während der Ferienzeit nutzen viele Menschen die Gelegenheit zu verreisen. Unbewohnte Häuser und Wohnung geraten deshalb verstärkt in den Fokus von Einbrechern. Um das Risiko zu minimieren, empfehlen wir, den Anschein von Anwesenheit zu wahren. Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte regelmäßigen den Briefkasten zu leeren oder Rollläden zu betätigen. Auch der Einsatz von Zeitschaltuhren für Beleuchtung kann abschreckend wirken. Selbstverständlich gilt: Türen und Fenster sollten beim Verlassen ordnungsgemäß verschlossen sein.

Diebstahl aus Fahrzeugen vermeiden

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verhinderung von Diebstählen aus Fahrzeugen. Bitte achten Sie auf Ihre Wertsachen und lass Sie nichts sichtbar im Auto liegen. Auch das sind Gelegenheiten, die von Tätern gerne genutzt werden.

Mit einfachen Maßnahmen kann jeder dazu beitragen, Straftaten vorzubeugen und die eigene Sicherheit zu erhöhen.

Das Polizeipräsidium Mainz wünscht allen erholsame und vorallem sichere Osterferien.

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