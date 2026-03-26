Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer entzieht sich der Polizeikontrolle und flüchtet anschließend zu Fuß - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Mittwochabend, den 25.03.2026, kam es gegen 19:32 Uhr im Bereich der Rheinallee in Mainz zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Rollerfahrer. Während der Streifentätigkeit fiel Polizeibeamten in der Hauptstraße ein Rollerfahrer auf, der sein Fahrzeug zunächst auf dem Gehweg schob und sich beim Erblicken des Funkstreifenwagens mehrfach auffällig umsah. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, setzte der Mann seine Fahrt auf dem Gehweg fort und versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, des Anhaltesignals "Stopp Polizei" sowie mehrfacher Aufforderungen über Lautsprecher setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf fuhr er vor den Streifenwagen, missachtete an der Kreuzung Zwerchallee/Rheinallee eine rote Ampel und bog in den Gegenverkehr in Richtung Innenstadt ab. Dabei nutzte er wiederholt Geh- und Radwege. Schließlich stürzte der Rollerfahrer und setzte seine Flucht anschließend zu Fuß in Richtung Kaiser-Karl-Ring fort. Die sofort eingeleitete fußläufige Verfolgung sowie eine Fahndung im Nahbereich verliefen ohne Erfolg.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schwarze Kleidung - längere, gelockte Haare - führte einen weißen Helm mit sich.

Am Roller war ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht, das jedoch nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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