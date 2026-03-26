PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer entzieht sich der Polizeikontrolle und flüchtet anschließend zu Fuß - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Mittwochabend, den 25.03.2026, kam es gegen 19:32 Uhr im Bereich der Rheinallee in Mainz zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Rollerfahrer. Während der Streifentätigkeit fiel Polizeibeamten in der Hauptstraße ein Rollerfahrer auf, der sein Fahrzeug zunächst auf dem Gehweg schob und sich beim Erblicken des Funkstreifenwagens mehrfach auffällig umsah. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, setzte der Mann seine Fahrt auf dem Gehweg fort und versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, des Anhaltesignals "Stopp Polizei" sowie mehrfacher Aufforderungen über Lautsprecher setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf fuhr er vor den Streifenwagen, missachtete an der Kreuzung Zwerchallee/Rheinallee eine rote Ampel und bog in den Gegenverkehr in Richtung Innenstadt ab. Dabei nutzte er wiederholt Geh- und Radwege. Schließlich stürzte der Rollerfahrer und setzte seine Flucht anschließend zu Fuß in Richtung Kaiser-Karl-Ring fort. Die sofort eingeleitete fußläufige Verfolgung sowie eine Fahndung im Nahbereich verliefen ohne Erfolg.

Der flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - schwarze Kleidung
   - längere, gelockte Haare
   - führte einen weißen Helm mit sich.

Am Roller war ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht, das jedoch nicht zu dem Fahrzeug gehörte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Kurfürstenstraße

    Mainz- Neustadt (ots) - Am Dienstag, den 24.03.2026, kam es gegen 12:26 Uhr im Bereich der Kurfürstenstraße / Forster Straße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 68-jährige Fahrzeugführerin, ihren Pkw rückwärts aus einer Parklücke in Längsaufstellung auszuparken. Hierbei kollidierte sie ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in der Boppstraße - Täter flüchten ohne Beute

    Mainz- Neustadt (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr kam es in der Boppstraße in Mainz zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Geschädigter gemeinsam mit einem Freund unterwegs, um eine Lieferung an einen Juwelier in Mainz zu übergeben. Nachdem die Übergabe ordnungsgemäß erfolgt war, verstaute der Geschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren