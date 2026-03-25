PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in der Boppstraße - Täter flüchten ohne Beute

Mainz- Neustadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr kam es in der Boppstraße in Mainz zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Geschädigter gemeinsam mit einem Freund unterwegs, um eine Lieferung an einen Juwelier in Mainz zu übergeben. Nachdem die Übergabe ordnungsgemäß erfolgt war, verstaute der Geschädigte seinen Rucksack in dem Kofferraum seines abgestellten Fahrzeugs. Kurz nachdem der Geschädigte und ein Begleiter in das Fahrzeug eingestiegen waren, traten zwei bislang unbekannte männliche Täter an das Fahrzeug heran. Sie öffneten den unverschlossenen Kofferraum, entnahmen den Rucksack und flüchteten zu Fuß in Richtung Bonifaziuskirche. Der Geschädigte und sein Begleiter nahmen umgehend die Verfolgung auf. Im Bereich der Bonifaziuskirche erreichten die Beteiligten ein abgestelltes Fahrzeug, bei dem es sich mutmaßlich um ein vorbereitetes Fluchtfahrzeug handelte. Während die Täter in das Fahrzeug einstiegen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen und dem Geschädigten, welchem es gelang, den Rucksack wieder an sich zu bringen. Die Täter ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten zunächst zu Fuß. Das Fluchtfahrzeug wurde durch eine dritte Person, die offenbar im Fahrzeug gewartet hatte, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Die Täter liefen ebenfalls in diese Richtung davon. In dem Rucksack befanden sich zum Tatzeitpunkt keine Wertgegenstände.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger - Radfahrer verletzt

    Mainz (ots) - Am Dienstag, den 24.03.2026, kam es gegen 09:57 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 67-jähriger Radfahrer den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Mainz-Kastel kommend auf der linken Seite der Brücke in Fahrtrichtung Mainz. ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Versuchter Taschendiebstahl - Zeugenaufruf der Polizei Mainz

    Mainz (ots) - Versuchter Taschendiebstahl - Zeugenaufruf der Polizei Mainz Nach einem versuchten Diebstahl am Dienstag in der Innenstadt von Mainz sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Eine 86-jährige Geschädigte befand sich gegen 10.45 Uhr fußläufig auf dem Weg zum Höfchen, als sie in der Schusterstraße in Höhe der Hausnummer 46-48 bemerkte, dass ihr ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:15

    POL-PPMZ: Pfefferspray in Hausflur versprüht - mehrere Personen betroffen

    Mainz-Lerchenberg (ots) - Am Dienstagmorgen, den 24.03.2026, gegen 08:15 Uhr, kam es in einem Gebäude in der Hindemithstraße zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Nach derzeitigem Stand wurde im Hausflur eine reizende Substanz ausgebracht, die bei mehreren Personen zu Atembeschwerden führte, als sie den Eingangsbereich zu einer dort ansässigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren