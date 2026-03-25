Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in der Boppstraße - Täter flüchten ohne Beute

Mainz- Neustadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr kam es in der Boppstraße in Mainz zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Geschädigter gemeinsam mit einem Freund unterwegs, um eine Lieferung an einen Juwelier in Mainz zu übergeben. Nachdem die Übergabe ordnungsgemäß erfolgt war, verstaute der Geschädigte seinen Rucksack in dem Kofferraum seines abgestellten Fahrzeugs. Kurz nachdem der Geschädigte und ein Begleiter in das Fahrzeug eingestiegen waren, traten zwei bislang unbekannte männliche Täter an das Fahrzeug heran. Sie öffneten den unverschlossenen Kofferraum, entnahmen den Rucksack und flüchteten zu Fuß in Richtung Bonifaziuskirche. Der Geschädigte und sein Begleiter nahmen umgehend die Verfolgung auf. Im Bereich der Bonifaziuskirche erreichten die Beteiligten ein abgestelltes Fahrzeug, bei dem es sich mutmaßlich um ein vorbereitetes Fluchtfahrzeug handelte. Während die Täter in das Fahrzeug einstiegen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen und dem Geschädigten, welchem es gelang, den Rucksack wieder an sich zu bringen. Die Täter ließen daraufhin von ihm ab und flüchteten zunächst zu Fuß. Das Fluchtfahrzeug wurde durch eine dritte Person, die offenbar im Fahrzeug gewartet hatte, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Die Täter liefen ebenfalls in diese Richtung davon. In dem Rucksack befanden sich zum Tatzeitpunkt keine Wertgegenstände.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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