Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Taschendiebstahl - Zeugenaufruf der Polizei Mainz

Mainz (ots)

Versuchter Taschendiebstahl - Zeugenaufruf der Polizei Mainz

Nach einem versuchten Diebstahl am Dienstag in der Innenstadt von Mainz sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Eine 86-jährige Geschädigte befand sich gegen 10.45 Uhr fußläufig auf dem Weg zum Höfchen, als sie in der Schusterstraße in Höhe der Hausnummer 46-48 bemerkte, dass ihr über den Schultern getragener Rucksack offenbar von hinten geöffnet wurde. Zeitgleich rief eine bislang unbekannte Zeugin über die Straße: "Die Dame wird beklaut!". Die Geschädigte drehte sich daraufhin um und sah vier männliche Personen hinter sich. Diese machten sie auf ihren offenen Rucksack aufmerksam und liefen weiter.

Die Geschädigte sowie die Zeugin nahmen kurzzeitig die Verfolgung auf, verloren die vier Männer jedoch aus den Augen, nachdem diese über die Altenauergasse in Richtung Hintere Christofsgasse flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die bislang unbekannte Erstzeugin hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei bittet:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere die bislang unbekannte Zeugin, die die Geschädigte durch ihren Zuruf auf den Vorfall aufmerksam machte, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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