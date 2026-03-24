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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bald geht es los: Besondere Aktion der Mainzer Polizei

Mainz (ots)

Die Mainzer Polizei bereitet aktuell eine besondere Aktion vor, die es so zuletzt vor rund zwei Jahren gegeben hat.

Noch halten wir uns mit Details bewusst zurück, aber so viel können wir schon verraten: Es wird spannend, intensiv und bietet einen ungewöhnlichen Einblick in unsere Arbeit, den es so nicht alle Tage gibt.

Mit der Aktion möchten wir Polizeiarbeit für die Öffentlichkeit greifbarer machen und zeigen, was hinter den Kulissen tagtäglich passiert.

In den kommenden Tagen und Wochen werden wir weitere Informationen veröffentlichen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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