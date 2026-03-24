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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachbarschaftsstreitigkeiten enden in Körperverletzung

Mainz-Weisenau (ots)

Am Montagmittag kommt es gegen 14:00 Uhr in Mainz-Weisenau zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 30-jähriger Mann, sein Fahrzeug in eine Parktasche einzuparken. Zeitgleich befindet sich ein Mann auf dem angrenzenden Gehweg. Unvermittelt griff der Beschuldigte durch das geöffnete Fenster der Fahrertür in das Fahrzeug und packte den Fahrer am Hals. Zudem sprach er Drohungen gegen den 30-Jährigen aus.

Anschließend ließ der Angreifer von dem Fahrer ab und begab sich in ein nahegelegenes Wohnhaus. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem benachbarten Gebäude antreffen und identifizieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften vorangegangene Nachbarschaftsstreitigkeiten Auslöser der Tat gewesen sein.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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