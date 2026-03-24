Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsserie in Mainzer Wohngebieten - Polizei verstärkt Präsenz und bittet Bürger um Mithilfe

Mainz (ots)

Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen zu einer Serie von Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet sowie angrenzenden Vororten intensiviert das Polizeipräsidium Mainz ab sofort seine Maßnahmen. Ziel ist es, den Verfolgungsdruck auf die Täterschaft massiv zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu stärken.

Massive Präsenz in tatrelevanten Zeitfenstern: Die Polizei Mainz hat ihre Streifentätigkeit in den betroffenen Wohngebieten deutlich ausgeweitet. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden sowie in den Dämmerungsphasen - den derzeit bevorzugten Tatzeiten - sind verstärkt sowohl uniformierte als auch zivile Streifen im Einsatz.

Diese Strategie zeigt bereits Wirkung:

Während der verstärkten Bestreifungen wurden in den betreffenden Sektoren keine weiteren Einbrüche registriert. Die polizeiliche Präsenz fungiert hierbei als effektive Barriere gegen kriminelle Handlungen.

Polizei und Bürger: Eine starke Gemeinschaft für die Sicherheit Trotz der erhöhten Polizeipräsenz betont das Polizeipräsidium, dass eine flächendeckende Überwachung aller Wohngebiete rund um die Uhr allein durch polizeiliche Mittel nicht möglich ist. Ein nachhaltiger Erfolg gegen die Einbruchskriminalität lässt sich nur im engen Schulterschluss mit der Bevölkerung erzielen.

"Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe", betont ein Sprecher des Präsidiums. "Wir brauchen die Augen und Ohren unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, um dieser Tatserie gemeinsam Einhalt zu gebieten."

Aufruf zur Wachsamkeit: 110 im Verdachtsfall Das Polizeipräsidium Mainz fordert die Anwohner auf, in ihren Nachbarschaften noch aufmerksamer zu sein als gewöhnlich. Verdächtige Beobachtungen sollten ohne Zögern gemeldet werden.

Fremde Personen:

Achten Sie auf Personen, die sich auffällig für Häuser, Grundstücke oder Klingelschilder interessieren.

Unbekannte Fahrzeuge:

Notieren Sie sich Kennzeichen und Merkmale von Fahrzeugen, die langsam oder wiederholt durch Ihr Wohngebiet fahren.

Unmittelbare Meldung:

Haben Sie keine Hemmungen, bei einem unguten Gefühl oder konkreten Beobachtungen sofort den Notruf 110 zu wählen.

Nur durch Ihre Informationen und unsere Präsenz können wir gemeinsam für ein gutes Sicherheitsgefühl in unserer Stadt sorgen und die Täter zur Verantwortung ziehen.

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