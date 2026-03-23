Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgängerin

Mainz- Neustadt (ots)

Am Freitag, dem 20.03.2026, kam es gegen 18:14 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Goethestraße" in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt ein Linienbus an der Haltestelle "Goethestraße A" in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Nachdem die Lichtzeichenanlage dem Bus die Weiterfahrt signalisierte, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich betrat eine minderjährige Fußgängerin, aus Richtung Goethestraße kommend, den dortigen Fußgängerüberweg in Laufrichtung Barbarossaring beziehungsweise Goetheunterführung. Beim Überqueren übersah sie offenbar den anfahrenden Bus. In der Folge kam es zur Kollision, durch welche die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort umfangreiche Maßnahmen zur Beweissicherung durchgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell