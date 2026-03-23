Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss: 21-Jähriger flüchtet vor Kontrolle und verunfallt in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen 23:20 Uhr in Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr und anschließend in die Hauptstraße abbog. Dort wurde das Fahrzeug mit etwa 70 km/h geführt. Aufgrund der auffälligen Fahrweise sollte der Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Ein gefahrloses Aufschließen auf das Fahrzeug war jedoch nicht möglich, sodass dieses zwischenzeitlich aus den Augen verloren wurde. Kurz darauf konnte der Pkw erneut festgestellt werden. Als die Beamten erneut aufschließen wollten, bog der Fahrzeugführer abrupt in die Körnerstraße ab und erhöhte seine Geschwindigkeit deutlich. Daraufhin wurden Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet und die Verfolgung aufgenommen.

Der Fahrzeugführer überschritt im weiteren Verlauf erheblich die zulässige Höchstgeschwindigkeit und beschleunigte auf freier Strecke auf bis zu 150 km/h. An der Kreuzung Körnerstraße/Liebigstraße bog er nach rechts in die Liebigstraße ab. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit zwei Straßenschildern. Das Fahrzeug kam anschließend auf einem Grünstreifen zum Stillstand.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Fahrverhalten nicht gefährdet.

Der 21-jährige Beschuldigte blieb unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich kooperativ und einsichtig. Er gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem habe er das Fahrzeug von einem Familienmitglied ausgeliehen, ohne dass dieses hiervon Kenntnis hatte.

Ein freiwillig durchgeführter Test ergab Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen den Beschuldigten wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Das Fahrzeug war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell