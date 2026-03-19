Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Taschendiebstähle in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, kam es in Mainz mehrfach zu Taschendiebstählen in der Innenstadt. Die Polizei warnt erneut vor unbemerkten Diebstählen in Banken, Geschäften und Einkaufsmärkten.

Ein 80-jähriger Mann wurde am Schillerplatz bestohlen, als sein verschlossener Rucksack geöffnet und sein Geldbeutel entwendet wurde.

Am Graben nutzte ein unbekannter Mann die Gelegenheit, den Geldbeutel einer 82-jährigen Frau aus ihrer offen getragenen Handtasche zu entwenden. Täterbeschreibung: Männlich, westeuropäischer Phänotyp, ca. 50 Jahre alt, korpulent, trug vermutlich einen dunklen Mantel, sprach akzentfrei Deutsch.

In der Bahnhofstraße wurde eine 39-jährige Frau beim Einkaufen bestohlen. Täterbeschreibung: Weiblich, 20-25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Figur, glatte schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild, markantes Make-up.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei rät:

- Tragen Sie Geldbörse und Wertgegenstände möglichst nah am Körper und verschlossen. - Achten Sie besonders in Menschenmengen und beim Einkaufen auf Ihre Taschen. - Lassen Sie Geld, Ausweise und Karten nicht unbeaufsichtigt liegen, auch wenn Sie kurz abgelenkt sind. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei über den Notruf 110

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