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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer unter Drogen und ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, gegen 16:45 Uhr wurde im Kaiser-Wilhelm-Ring in Mainz ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert.

Der Mann war ohne gültige Versicherungsplakette unterwegs. Bei der Kontrolle zeigten sich bei ihm zudem deutliche körperliche Auffälligkeiten. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, regelmäßig Cannabis und gelegentlich Amphetamine zu konsumieren. Ein anschließend durchgeführter Urintest bestätigte den Konsum.

Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der E-Scooter wurde vorsorglich sichergestellt.

Weitere Recherchen ergaben, dass der Mann bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz auffällig geworden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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