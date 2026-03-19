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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ohne Führerschein mit umgebautem Pedelec unterwegs

Mainz-Neustadt (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Bonifaziusplatzes in der Mainzer Neustadt ein Fahrzeug fest, das ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt wurde.

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführtes Pedelec auf. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Pedelec tatsächlich um ein technisch modifiziertes Kleinkraftrad handelt. Dieses verfügte über elektrische Antriebe sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse, die einzeln oder gemeinsam betrieben werden konnten. Das Fahrzeug erreichte ohne zusätzlichen Kraftaufwand eine Geschwindigkeit von etwa 25 km/h und unterliegt damit den gesetzlichen Bestimmungen für Kleinkrafträder.

Der 25-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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