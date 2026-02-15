PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Edigheim (ots)

Am Samstag (14.02.2026) um 10:40 Uhr kam es in der Bgm.-Fries-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Der 31-Jährige PKW-Fahrer übersah beim Ausparken eine 76-Jährigen Fußgängerin und kollidierte mit dieser Die Fußgängerin stürzte und zog sich eine Verletzung am linken Handgelenk zu. Sie musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

