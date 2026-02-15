POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Ludwigshafen-Edigheim (ots)
Am Samstag (14.02.2026) um 10:40 Uhr kam es in der Bgm.-Fries-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Der 31-Jährige PKW-Fahrer übersah beim Ausparken eine 76-Jährigen Fußgängerin und kollidierte mit dieser Die Fußgängerin stürzte und zog sich eine Verletzung am linken Handgelenk zu. Sie musste vor Ort medizinisch versorgt werden.
