Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchdiebstahl in Reihenhaus - Täter scheitern zunächst an Sicherungen

Mainz-Finthen (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl in Reihenhaus - Täter scheitern zunächst an Sicherungen

Am Mittwoch, den 18.03.2026, gegen 10.00 Uhr meldeten Anwohner, dass es in einem Einfamilien-Reihenhaus im Bereich Katzenberg zu einem versuchten und schließlich vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst über den Garten zu einem Wohnhaus und versuchten, die dortige Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wandten sie sich einem angrenzenden Gebäude zu und versuchten dort ebenfalls erfolglos, sowohl die Terrassentür als auch ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Im weiteren Verlauf kletterten die Täter über die Terrassenüberdachung auf den Balkon des ersten Anwesens und versuchten dort unter erheblichem Kraftaufwand ein Fenster aufzuhebeln. Aufgrund der vorhandenen Sicherungseinrichtungen blieb auch dieser Versuch ohne Erfolg. Anschließend gelangten die Täter auf den Balkon des Nachbaranwesens . Dort konnten sie ein Fenster gewaltsam öffnen und sich so Zutritt zum Gebäude verschaffen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und Schubladen. Da das betroffene Haus derzeit leer steht wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Zu welchem Zeitpunkt die Täter das Objekt betreten haben ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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