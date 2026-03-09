Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dachstuhlbrand auf der Hubertusstraße: Kriminalpolizei ermittelt | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Am Montagmorgen (09. März 2026) gegen 5:45 Uhr wurde durch Zeugen ein Feuer in einem Dachstuhl auf der Hubertusstraße gemeldet. Die Feuerwehr Krefeld übernahm die Brandbekämpfung. Bei der starken Brandentwicklung wurde eine Frau aus dem angrenzenden Nachbarhaus leicht verletzt. Die 65-jährige Krefelderin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste eine großräumige Absperrung um den Einsatzort eingerichtet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei Krefeld aufgenommen und dauern derzeit noch an. In den kommenden Tagen soll eine Begehung mit einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes NRW erfolgen - weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Presseanfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Krefeld.

