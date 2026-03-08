PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Größerer Polizeieinsatz in Cracau - Straßensperrungen im Bismarckviertel

Krefeld (ots)

Am Sonntag (8. März 2026) gegen 17:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge Schussgeräusche auf der Hohenzollernstraße, die von einem rückwärtigen Balkon abgeben worden seien.

Der Hinweis des Zeugen führte dazu, dass durch Kräfte der Polizei angrenzende Straßen vorsorglich gesperrt wurden, um mögliche Gefahren für Passanten so gering wie möglich zu halten.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnten in der betroffenen Wohnung zwei stark alkoholisierte Personen angetroffen werden. Bei ihnen handelte es sich um den 61-jährigen Wohnungsinhaber und einen weiteren Besucher. Durch diesen 23-jährigen Krefelder wurden nach aktuellen Erkenntnissen auf dem Balkon drei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in die Luft abgegeben. Er wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Schreckschusswaffe wurde aufgefunden und sichergestellt. Verstöße gegen das Waffengesetz werden im weiteren Ermittlungsverfahren geprüft.

Eine Gefahr für Anwohner bestand nicht.

(82)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

