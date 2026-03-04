PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (4. März 2026) wollte eine 22-jährige Autofahrerin um 6:15 Uhr von der Gneisenaustraße nach links auf die Uerdinger Straße abbiegen. Sie übersah dabei einen 42-jährigen Pkw-Fahrer, der die Uerdinger Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge so schwer beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Autofahrer, beide Krefelder, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Uerdinger Straße war bis ca. 9:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. (80)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
