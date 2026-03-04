POL-KR: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall
Krefeld (ots)
Am Mittwoch (4. März 2026) wollte eine 22-jährige Autofahrerin um 6:15 Uhr von der Gneisenaustraße nach links auf die Uerdinger Straße abbiegen. Sie übersah dabei einen 42-jährigen Pkw-Fahrer, der die Uerdinger Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge so schwer beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Autofahrer, beide Krefelder, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Uerdinger Straße war bis ca. 9:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. (80)
