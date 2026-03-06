PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schockanruf: Krefelderin übergibt Wertgegenstände an Betrüger

Krefeld (ots)

Eine 54-jährige Krefelderin erschien am Donnerstag (5. März 2026) auf der Polizeiwache und gab an, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sei. Sie habe gegen 11:15 Uhr einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter bekommen, die angab, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dann habe ein Mann das Telefon übernommen, der ihr mitteilte, dass bei dem Verkehrsunfall ein Mensch gestorben sei und ihre Tochter nun ins Gefängnis müsse. Er sagte ihr, dass sie dieses verhindern könne, indem sie eine Zahlung als Kaution leiste, und fragte sie, ob sie Wertgegenstände zu Hause habe.

Die 54-Jährige sammelte alle Wertgegenstände zusammen, die sie zu Hause aufbewahrte und begab sich zu einem Treffpunkt, den sie vorab mit dem Anrufer ausgemacht hatte. Dort übergab sie Sachen von fünfstelligem Wert einem Unbekannten, der sich als Notar ausgab. Erst kurze Zeit später, nachdem der Mann sich schon entfernt hatte, bemerkte sie, dass sie betrogen worden war. Sie beschrieb den Mann als 1,75 bis 1,80 Meter groß und kompakt gebaut. Er hatte einen europäischen Phänotyp und einen kurzen Haarschnitt.

Die Polizei rät:

   - Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger erzeugen 
     gezielt Panik und Zeitdruck.
   - Lassen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer.
   - Rufen Sie Ihre Angehörigen unter deren bekannter Nummer an, um 
     die Geschichte zu überprüfen, oder kontaktieren Sie andere 
     Familienmitglieder.
   - Wählen Sie die 110 und melden Sie den Anruf, auch wenn kein 
     Schaden entstanden ist.

(81)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

