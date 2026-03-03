POL-KR: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Krefeld (ots)
Am Montag (2. März 2026) gegen 15 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer in den Kreisverkehr an der Tiergartenstraße ein. Eine 74-jährige Autofahrerin aus Krefeld fuhr über die Schönwasserstraße in den Kreisverkehr und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den 90-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Krefelder schwer verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (79)
