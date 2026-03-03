POL-KR: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (25. Februar 2026) meldete sich eine 82-jährige Krefelderin bei der Polizei und gab an, dass sie am Vormittag einen Anruf erhalten habe. Der Anrufer hatte sich als Mitarbeiter der Deutschen Post ausgegeben und fragte ob sie zu Hause sei, da man ein Einschreiben zustellen müsse. Kurze Zeit später klingelte ihr Telefon erneut und ein ...

mehr