Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorenbetrug durch Schockanruf: Unbekannte erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Krefeld (ots)

Am Freitag (6. März 2026) erhielt ein 79-jähriger Krefelder gegen Nachmittag einen Anruf, bei dem ein angeblicher Kriminalkommissar behauptete, dass der Sohn des Seniors bei einem Verkehrsunfall eine Person verletzt habe und nun festgenommen worden sei. Zur Freilassung des Sohnes müsse nun eine Kaution gezahlt werden. Gegen Abend erhielt der Krefelder einen weiteren Anruf, in welchem der angebliche Kriminalkommissar ihm mitteilte, dass die verletzte Person des Verkehrsunfalls nun verstorben sei und man eine Frau von der Staatsanwaltschaft vorbeischicken würde, die das Bargeld abhole. Kurz darauf stand die angebliche Staatsanwältin vor dem Haus des Seniors, die das Bargeld im fünfstelligen Bereich mitnahm. Erst am nächsten Tag fiel ihm der Betrug auf und er informierte die Polizei. Er beschrieb die Frau als circa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit schmaler Statur und südeuropäischem Erscheinungsbild.

Die Polizei rät: - Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger erzeugen gezielt Panik und Zeitdruck. - Lassen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer. - Rufen Sie Ihre Angehörigen unter deren bekannter Nummer an, um die Geschichte zu überprüfen, oder kontaktieren Sie andere Familienmitglieder. - Wählen Sie die 110 und melden Sie den Anruf, auch wenn kein Schaden entstanden ist.

(83)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell