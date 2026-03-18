Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Diebstahlsdelikte in der Mainzer Altstadt

Mainz- Altstadt (ots)

Im Zeitraum vom 16.03.2026 bis 17.03.2026 kam es im Bereich der Mainzer Altstadt zu mehreren Diebstahlsdelikten.

Am 16.03.2026 zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde einer Geschädigten in der Stadthausstraße aus ihrem mitgeführten Rucksack ein schwarzes Portemonnaie entwendet. In diesem befanden sich unter anderem persönliche Dokumente sowie mehrere Bankkarten und Bargeld. Im Anschluss an die Tat kam es zu unberechtigten Abhebungen in Höhe von einem mittleren vierstelligen Betrag von einem Konto der Geschädigten.

Am 16.03.2026 gegen 17:45 Uhr wurde durch Mitarbeiter eines Sportgeschäftes in der Schusterstraße beobachtet, wie zwei bislang unbekannte Täter in einer Umkleidekabine Waren in eine präparierte Tasche verstauten. Beim Verlassen des Geschäfts löste die Warensicherungsanlage aus, woraufhin die Täter flüchteten. Die zurückgelassene Tasche mit dem Diebesgut konnte durch Mitarbeiter gesichert werden. Eine Anzeige wurde erstattet.

Am 17.03.2026 gegen 09:30 Uhr kam es in einer Drogeriefiliale in der Schusterstraße zu einem weiteren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter ließ sich zunächst in der Parfümabteilung beraten. Anschließend nahm er mehrere Artikel an sich und verließ, ohne diese zu bezahlen, fluchtartig das Geschäft in Richtung Gutenbergplatz. Eine mögliche zweite Person könnte den Täter hierbei unterstützt haben, indem sie das Verkaufspersonal ablenkte.

Am 17.03.2026 gegen 14:45 Uhr konnten durch einen Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Schusterstraße zwei Personen dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Waren in eine mitgeführte Tasche steckten und in einer Umkleidekabine versteckten. Die beiden Tatverdächtigen wurden durch Einsatzkräfte gestellt und räumten den Diebstahl ein. Das Diebesgut im Gesamtwert von rund 600 Euro konnte sichergestellt werden.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

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