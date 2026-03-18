PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rotlichtverstoß und Fluchtversuch: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in der Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Mainzer Oberstadt zu einem polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit einem auffälligen E-Scooter-Fahrer.

Ein 34-jähriger Mann aus Mainz befuhr mit seinem E-Scooter die Straße "Am Rosengarten" in Fahrtrichtung Drususwall. Hinter ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei. Im Kreuzungsbereich Rosengarten / Salvatorstraße näherte sich der Mann einer roten Lichtzeichenanlage, setzte seine Fahrt jedoch ohne abzubremsen fort und missachtete das Rotlicht.

Die Polizeibeamten machten den Fahrer zunächst über die Lautsprecher des Funkstreifenwagens auf seinen Verkehrsverstoß aufmerksam. Der 34-Jährige zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und setzte seine Fahrt fort. In der Folge fuhren die Beamten neben den Mann und forderten ihn mehrfach, auch über das geöffnete Fenster, zum Anhalten auf. Dieser kam der Aufforderung nicht nach und gab an, seine Fahrt nicht unterbrechen zu wollen.

Kurze Zeit später bog der Mann in die Zufahrt einer Baustelle ein. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin fußläufig die Verfolgung auf. Nach wenigen Metern konnte der 34-Jährige schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Auch im Rahmen der Kontrolle zeigte sich der Mann unkooperativ. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-Jährige den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

    Mainz- Stadtgebiet (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 15.03.2026, bis Montag, 16.03.2026, kam es im Stadtgebiet Mainz zu mehreren Wohnungseinbrüchen. In der Straße Am Stollhenn verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachdem ein erster Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, offenbar scheiterte, ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Discounter

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Mainz zu einem Taschendiebstahl. Eine 70-jährige Frau befand sich zum Einkaufen in einem Discounter und legte währenddessen ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich ihre Handtasche nicht mehr in dem Einkaufswagen befand. Ein bislang unbekannter Täter nutzte vermutlich ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:20

    POL-PPMZ: Mehrere entwendete Roller aufgefunden- Durchsuchung bei Tatverdächtigem

    Mainz- Gonsenheim/ Oberstadt (ots) - Am Samstag, dem 14.03.20926 wurden der Polizei gleich mehrere Diebstähle von Motorrollern aus einer Tiefgarage in der Mainzer Oberstadt gemeldet. Zunächst erstatteten zwei Geschädigte Anzeige, nachdem sie im Laufe des Tages das Fehlen ihrer Roller festgestellt hatten. In beiden Fahrzeugen befanden sich sogenannte AirTags, die von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren