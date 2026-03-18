Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rotlichtverstoß und Fluchtversuch: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in der Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Mainzer Oberstadt zu einem polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit einem auffälligen E-Scooter-Fahrer.

Ein 34-jähriger Mann aus Mainz befuhr mit seinem E-Scooter die Straße "Am Rosengarten" in Fahrtrichtung Drususwall. Hinter ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Streifenwagenbesatzung der Polizei. Im Kreuzungsbereich Rosengarten / Salvatorstraße näherte sich der Mann einer roten Lichtzeichenanlage, setzte seine Fahrt jedoch ohne abzubremsen fort und missachtete das Rotlicht.

Die Polizeibeamten machten den Fahrer zunächst über die Lautsprecher des Funkstreifenwagens auf seinen Verkehrsverstoß aufmerksam. Der 34-Jährige zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und setzte seine Fahrt fort. In der Folge fuhren die Beamten neben den Mann und forderten ihn mehrfach, auch über das geöffnete Fenster, zum Anhalten auf. Dieser kam der Aufforderung nicht nach und gab an, seine Fahrt nicht unterbrechen zu wollen.

Kurze Zeit später bog der Mann in die Zufahrt einer Baustelle ein. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin fußläufig die Verfolgung auf. Nach wenigen Metern konnte der 34-Jährige schließlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Auch im Rahmen der Kontrolle zeigte sich der Mann unkooperativ. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der 34-Jährige den E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt haben könnte.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

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