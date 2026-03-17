Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Discounter

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 10:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Mainz zu einem Taschendiebstahl.

Eine 70-jährige Frau befand sich zum Einkaufen in einem Discounter und legte währenddessen ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass sich ihre Handtasche nicht mehr in dem Einkaufswagen befand.

Ein bislang unbekannter Täter nutzte vermutlich einen unbeobachteten Moment, um die Handtasche zu entwenden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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