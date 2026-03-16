Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Mainzer Stadtteil Gonsenheim- Polizei sucht Zeugen

Mainz- Gonsenheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 11.03.2026 und Sonntag, dem 15.03.2026, gegen 12:00 Uhr, kam es im Stadtteil Gonsenheim zu fünf Einbrüchen in Wohnungen oder Einfamilienhäuser.

Zwischen Mittwoch und Samstag kam es in der Max-Planck-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein Bekannter des Hausbesitzers stellte am Samstagmittag eine offenstehende Terrassentür fest und verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zum Anwesen und flüchteten offensichtlich durch die Terrassentür.

Ein Einbruch in eine Hochparterrewohnung in der Nähe der Max-Planck-Straße wurde am Sonntagmittag festgestellt. Die Bewohnerin war seit Mittwoch nicht mehr in ihrer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter durch das Aufhebeln der Balkontür Zutritt zur Wohnung.

Am Samstagabend, 14.03.2026, kam es zwischen 21:30 Uhr und 21:47 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Nahbereich der Agnes-Karll-Straße. Offensichtlich verschaffte sich der Täter über den vollständig umfriedeten Garten Zutritt über die Terrassentür zum Wohnhaus. Der Täter wurde vermutlich durch einen Bewohner des Hauses, welcher nach Hause kam, gestört und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ebenso kam es am Samstag, bis 22:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße An den Reben. Auch hier verschafften sich die Täter über den Garten und die Balkontür Zutritt zum Wohnanwesen. Die Bewohner kehrten auch hier nach Hause zurück und störten den Täter. Dieser flüchtete aus dem ersten Obergeschoss über den Garten in unbekannte Richtung.

Zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Canisiusstraße kam es am Samstagabend, 14.03.2026, zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr. Die Täter begaben sich über eine Grünfläche an das Wohnhaus und kletterten auf den Balkon einer Hochparterrewohnung. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in die Räume.

In allen Fällen wurden leicht transportierbare Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Die Höhe der erbeuteten Gegenstände sowie die Höhe der Sachschäden an Türen und Fenster lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Bei aktuellen Beobachtungen, insbesondere bei zweifelhaftem, auffälligem Verhalten von Personen soll unbedingt der Notruf der Polizei -110 - gewählt werden.

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