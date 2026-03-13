PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Geschäft - Polizei warnt vor Ablenkungsmanövern

Mainz- Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 11:45 Uhr kam es in einem Geschäft in der Haifa-Allee in Mainz zu einem Taschendiebstahl.

Eine 64-jährige Frau befand sich zum Einkaufen in dem Markt und hielt sich im Bereich der Kühlregale auf. Dort wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch über verschiedene Produkte verwickelt. Während sie hierdurch abgelenkt war, nutzte offenbar eine zweite Person die Situation aus und stahl die Geldbörse der Geschädigten aus ihrer Handtasche, die sich in ihrem Rollator befand.

Als sich die Geschädigte wieder ihrem Rollator zuwandte, bemerkte sie die zweite Person mit ihrer Geldbörse in der Hand. Diese warf die Geldbörse umgehend zurück in den Rollator. Anschließend entfernten sich beide Männer mit zügigem Schritt in Richtung Ausgang des Marktes. Aus der Geldbörse fehlten im Anschluss ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf typische Vorgehensweisen von Taschendieben hin. Häufig arbeiten Täter in Gruppen und nutzen gezielte Ablenkungsmanöver, um unbemerkt an Wertgegenstände zu gelangen. Besonders in Supermärkten, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es immer wieder zu solchen Taten.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Taschendiebstahl:

   - Tragen Sie Geldbörsen möglichst körpernah, beispielsweise in 
     verschlossenen Innentaschen.
   - Bewahren Sie Handtaschen stets geschlossen auf und behalten Sie 
     diese im Blick.
   - Lassen Sie Taschen oder Geldbörsen nicht unbeaufsichtigt in 
     Einkaufswagen oder Rollatoren liegen.
   - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie von fremden Personen 
     angesprochen oder abgelenkt werden.
   - Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die 
     Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 13.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Smishing-Betrug- Geschädigter gibt Online-Banking-Daten preis

    Mainz- Finthen (ots) - Ein Geschädigter erhielt am Mittwochabend eine SMS, in der auf einen angeblichen Ablauf seines Banking-Zertifikats hingewiesen wurde. Die Nachricht enthielt einen Link zur vermeintlichen Aktualisierung der Freigabe für das Online-Banking. Der 38-jährige Mann ging davon aus, dass die SMS von seiner Hausbank stammte und öffnete den enthaltenen ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung mit Messer- Polizei sucht Zeugen

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Donnerstag, den 12.03.2026, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zuvor waren über den Notruf mehrere Mitteilungen bei der Polizei eingegangen, wonach es zu einer Schlägerei gekommen sei, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Trickdiebe haben es auf Schmuck abgesehen - Polizei warnt vor Masche

    Ingelheim/Gau-Algesheim/Mainz (ots) - Trickdiebstahl von Goldkette - Polizei warnt vor Masche Am Donnerstagnachmittag, 12.03.2026, gegen kurz nach 15:00 Uhr ist eine 46-jährige Frau in der Matthias-Grünewald-Straße in Ingelheim von dreisten Trickdieben bestohlen worden. Die Geschädigte war zu Fuß unterwegs, als ein dunkler Pkw neben ihr anhielt. Eine Frau sprach ...

    mehr
