Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Geschäft - Polizei warnt vor Ablenkungsmanövern

Mainz- Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 11:45 Uhr kam es in einem Geschäft in der Haifa-Allee in Mainz zu einem Taschendiebstahl.

Eine 64-jährige Frau befand sich zum Einkaufen in dem Markt und hielt sich im Bereich der Kühlregale auf. Dort wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch über verschiedene Produkte verwickelt. Während sie hierdurch abgelenkt war, nutzte offenbar eine zweite Person die Situation aus und stahl die Geldbörse der Geschädigten aus ihrer Handtasche, die sich in ihrem Rollator befand.

Als sich die Geschädigte wieder ihrem Rollator zuwandte, bemerkte sie die zweite Person mit ihrer Geldbörse in der Hand. Diese warf die Geldbörse umgehend zurück in den Rollator. Anschließend entfernten sich beide Männer mit zügigem Schritt in Richtung Ausgang des Marktes. Aus der Geldbörse fehlten im Anschluss ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag.

Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf typische Vorgehensweisen von Taschendieben hin. Häufig arbeiten Täter in Gruppen und nutzen gezielte Ablenkungsmanöver, um unbemerkt an Wertgegenstände zu gelangen. Besonders in Supermärkten, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es immer wieder zu solchen Taten.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Taschendiebstahl:

- Tragen Sie Geldbörsen möglichst körpernah, beispielsweise in verschlossenen Innentaschen. - Bewahren Sie Handtaschen stets geschlossen auf und behalten Sie diese im Blick. - Lassen Sie Taschen oder Geldbörsen nicht unbeaufsichtigt in Einkaufswagen oder Rollatoren liegen. - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie von fremden Personen angesprochen oder abgelenkt werden. - Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei.

