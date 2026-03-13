Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung mit Messer- Polizei sucht Zeugen

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Zanggasse in der Mainzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zuvor waren über den Notruf mehrere Mitteilungen bei der Polizei eingegangen, wonach es zu einer Schlägerei gekommen sei, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Aufgrund der Erstmeldungen wurde die Örtlichkeit mit starken Polizeikräften angefahren. Beim Eintreffen der ersten Streife war die Auseinandersetzung noch im Gange. Mehrere beteiligte Personen flüchteten daraufhin fußläufig und konnten trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Vor Ort konnten drei Personen einer Kontrolle unterzogen werden, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Betäubungsmittelgeschäften zu der körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt wurde. Eine Person wurde durch den Messerstich verletzt, konnte aber nach medizinischer Erstversorgung vor Ort entlassen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

