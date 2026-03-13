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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Warnung vor abgewandelter Callcenterbetrugsmasche - Kriminelle geben sich als Polizisten aus

Mainz (ots)

Der Polizei Mainz wurden am Freitag, 13.03.2026, mehrere Fälle von sogenanntem Callcenterbetrug gemeldet. Dabei gaben sich unbekannte Anrufer als Polizeibeamte aus und behaupteten, bei festgenommenen Einbrechern seien Daten der Angerufenen gefunden worden. Bargeld und Wertgegenstände müssten deshalb angeblich zur sicheren Verwahrung übergeben werden.

In den aktuellen Fällen forderten die Betrüger ihre potenziellen Opfer auf, Geld und Wertsachen an einem vereinbarten Ort - teilweise sogar vor einer Polizeidienststelle - zu übergeben. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter so auch versuchen könnten, Betroffene zum Verlassen ihrer Wohnungen zu bewegen, also als Vorbereitungshandlung für Einbrüche.

Wichtiger Hinweis: Die Polizei fragt am Telefon niemals nach Geld oder Wertgegenständen und fordert auch keine Übergabe zur angeblichen Sicherung. Seien Sie bei solchen Anrufen stets misstrauisch und beenden Sie das Gespräch.

Bei verdächtigen Anrufen oder Wahrnehmungen wählen Sie umgehend den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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