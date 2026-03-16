Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere entwendete Roller aufgefunden- Durchsuchung bei Tatverdächtigem

Mainz- Gonsenheim/ Oberstadt (ots)

Am Samstag, dem 14.03.20926 wurden der Polizei gleich mehrere Diebstähle von Motorrollern aus einer Tiefgarage in der Mainzer Oberstadt gemeldet. Zunächst erstatteten zwei Geschädigte Anzeige, nachdem sie im Laufe des Tages das Fehlen ihrer Roller festgestellt hatten. In beiden Fahrzeugen befanden sich sogenannte AirTags, die von den Besitzern zur Ortung genutzt werden konnten. Nach Angaben der Geschädigten hatten die bislang unbekannten Täter die Sitzflächen der Roller abgerissen, offenbar um die Ortungsgeräte zu entfernen. Die Sitze wurden anschließend an unterschiedlichen Orten in der Umgebung - einmal in einem Gebüsch und einmal in einem Graben- entsorgt. Die Geschädigten konnten die Sitzbänke anhand der Ortung der AirTags wieder auffinden. Im weiteren Verlauf meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei und teilte mit, dass auch sein Roller aus dieser Tiefgarage entwendet worden sei. An diesem Fahrzeug war kein Ortungsgerät angebracht.

Am Sonntagnachmittag, dem 15.03.2026 meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass er beobachtet habe, wie ein junger Mann einen Motorroller im Gebüsch im Bereich "An der Bruchspitze" versteckte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort den abgestellten Roller auffinden. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme erschienen zwei mutmaßliche Tatverdächtige mit einem weiteren Kraftrad erneut an der Örtlichkeit. Beim Erblicken der Polizeibeamten ließen sie das Fahrzeug zurück und flüchteten zu Fuß in Richtung Hartmühlenweg. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die beiden 18 und 15-jährigen Tatverdächtigen schließlich durch eine zivile Streife festgestellt werden.

Bei weiteren Absuchemaßnahmen im Bereich des Hartmühlenwegs fanden die eingesetzten Kräfte insgesamt vier weitere Krafträder im Gebüsch auf, die ebenfalls zuvor als gestohlen gemeldet worden waren. Ob ein Zusammenhang zwischen den aufgefundenen Fahrzeugen und den Tatverdächtigen besteht, sowie der Serie von Rollerdiebstählen aus den letzten Tagen und Wochen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung der Wohnräume der Tatverdächtigen stellten die Polizeibeamten zudem Beweismittel sowie verbotene Gegenstände sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall in Gonsenheim geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen in der Oberstadt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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