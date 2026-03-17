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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mainz- Stadtgebiet (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15.03.2026, bis Montag, 16.03.2026, kam es im Stadtgebiet Mainz zu mehreren Wohnungseinbrüchen. In der Straße Am Stollhenn verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nachdem ein erster Versuch, die Terrassentür aufzuhebeln, offenbar scheiterte, wurde ein Küchenfenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt. In der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten Goldschmuck.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montagabend in einer Seitenstraße der John.-F.-Kennedy-Straße. Zwischen 18:20 Uhr und 20:40 Uhr drangen ein oder mehrere Täter über die aufgehebelte Balkontür in eine Hochparterrewohnung ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem Schmuck entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

In der Maria-Sibylla-Merian-Straße kam es ebenfalls am Montagabend zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenmittelhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein unverschlossenes Gartentor auf das Grundstück und hebelten anschließend die Terrassentür auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Entwendet wurde Schmuck sowie eine Goldmünze. Die Täter flüchteten aus dem Objekt vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

In allen Fällen ist die Schadenshöhe sowie der Wert des entwendeten Diebesgutes derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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