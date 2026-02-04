Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Mäusebussard nach Unfall eingefangen

Hamminkeln (ots)

Es war im wahren Sinne des Wortes ein "ergreifender" Einsatz für die Polizei.

Autofahrer hatten der Greifvogelstation am Montag (02.02.26) einen "angefahrenen Bussard" gemeldet. Dieser lag auf dem Seitenstreifen der Isselburger Straße (B473) in Richtung Dingenden, in der Nähe der Hüttemannstraße.

Die Greifvogelstation informierte gegen 13:50 Uhr die Polizei. Zwei Kollegen der Wache Nord in Wesel fuhren zum gemeldeten Fundort des Tieres. Mit einer Decke konnte der Mäusebussard eingefangen und an die Greifvogelstation in Wesel übergeben werden.

Um den Vogel sicher einfangen zu können, musste die B473 an der Fundstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Gefährlich sind vor allem die Krallen der Tiere. Das Einfangen mit einer Decke und der schonende Transport in einem Karton sind zu empfehlen, so die Greifvogelstation.

Der Bussard hat Verletzungen am Schnabel, an einem Auge und am Flügel. Es geht ihm aber soweit gut. Wahrscheinlich resultieren die Verletzungen aus einem Zusammenstoß mit einem Auto.

