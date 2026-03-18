Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zigarettenautomat in Mainz-Mombach aufgebrochen

Mainz-Mombach (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 00:30 Uhr, kam es im Mainzer Stadtteil Mombach zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten.

Bislang unbekannte Täter hebelten den Automaten gewaltsam auf und entwendeten eine derzeit noch unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06131/65-34250 oder per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de entgegen.

Insbesondere Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

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