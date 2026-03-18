Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug über Online-Investitionsplattform - Geschädigter verliert mehrere tausend Euro

Essenheim (ots)

Am Dienstag, den 17.03.2026, meldete ein 58-jähriger Geschädigter aus Essenheim, Opfer eines mutmaßlichen Anlagebetruges im Internet geworden zu sein. Der Geschädigte wurde über eine Anzeige in einem sozialen Netzwerk auf ein vermeintlich lukratives Investment aufmerksam. In der Werbung wurde mit dem Bild einer bekannten Fernsehpersönlichkeit geworben sowie mit der Aussage, dass man auf einfache Weise Geld verdienen könne. Über einen dort hinterlegten Link gelangte der Mann auf die Webseite des Anbieters und nahm per E-Mail Kontakt auf.

In der Folge wurde ihm durch einen angeblichen Mitarbeiter ein Benutzerkonto eingerichtet. Die weitere Kommunikation erfolgte anschließend ausschließlich über einen Messengerdienst sowie telefonische Gespräche. Der Geschädigte wurde dazu aufgefordert, zunächst einen Betrag von 240 Euro zu investieren. Auf der Plattform wurde ihm im Anschluss ein vermeintlicher Gewinnzuwachs angezeigt. In weiteren Gesprächen wurde er dazu gedrängt, insgesamt 5.000 Euro zu investieren, um innerhalb kurzer Zeit einen Gewinn von 10.000 Euro zu erzielen.

In der Annahme eines seriösen Angebots überwies der Mann zunächst 2.500 Euro. Nachdem er zu einer weiteren Zahlung in gleicher Höhe gedrängt wurde, wurde er misstrauisch und verlangte die Auszahlung seines bereits investierten Geldes. Daraufhin brach der Kontakt zu dem angeblichen Berater ab. Eine Rückbuchung der Überweisung war nach Auskunft der Bank aufgrund der durchgeführten Sofortüberweisung nicht mehr möglich.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor unseriösen Anlageangeboten im Internet. Insbesondere hohe Gewinnversprechen innerhalb kurzer Zeit sind ein deutliches Warnsignal für betrügerische Absichten. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, keine sensiblen Daten preiszugeben und keine Überweisungen an unbekannte Anbieter zu tätigen.

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