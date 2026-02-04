PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polch, Im Gohl (ots)

Am 03.02.2026, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Mendig, mit seinem Lieferwagen, Peugeot Boxer, die Straße Im Gohl in Fahrtrichtung Ortsmitte Polch. In einer Linkskurve kam ihm ein blauer Mercedes-Sprinter mit einem Anhänger entgegen und schnitt die dortige Kurve, weshalb er mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver beschädigte er den Spiegel eines, in einer Parkbucht parkenden, Ford-Transit. Der entgegenkommende Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
