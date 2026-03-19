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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruchdiebstahl in Mainz - Täter dringen über Terrassentür ein

Mainz- Gonsenheim (ots)

Am Mittwoch, den 18.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einer Seitenstraße der Agnes-Karll-Straße. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf die rückwärtig gelegene Terrasse eines Mehrfamilienhauses und versuchten zunächst, die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar misslang, schlugen die Täter mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs ein Loch in die Glasscheibe der Tür. Durch die entstandene Öffnung konnten sie mutmaßlich den Türgriff betätigen und sich so Zutritt zur Wohnung verschaffen. Im Inneren wurden mehrere Schränke geöffnet und teilweise durchwühlt Entwendet wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag sowie eine EC-Karte. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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