BPOLI LUD: Ladendieb kurz vor Ausreise nach Polen gestoppt

Görlitz, Ludwigsdorf (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten gestern Mittag in der Parkstraße in Görlitz einen 29 jährigen polnischen Staatsangehörigen, der der Polizei bereits wegen Diebstahls bekannt war.

Der Mann führte in Rucksack und Einkaufstasche umfangreiches Warengepäck mit sich - die Menge ließ auf einen größeren Einkauf schließen. Die Beamten wurden jedoch durch ihr gutes Gedächtnis und ihre Erfahrung misstrauisch, da der Kontrollierte bereits in Diebstahlsdelikte verwickelt gewesen war.

Insgesamt hatte der Pole neun Packungen Waschmittel, fünf Kilogramm Kaffee und sechs Flaschen Whiskey dabei. Auf Nachfrage machte er dazu wenig glaubhafte Angaben und gab an, die Waren von Verwandten erhalten zu haben.

Eine Überprüfung der Etiketten führte die Beamten schnell zum mutmaßlichen Tatort. Ein anschließender Anruf im betreffenden Markt bestätigte den Verdacht: Die Waren im Wert von rund 237 Euro waren kurz zuvor in Grenznähe in einem Supermarkt entwendet worden.

Die hinzugezogenen Kräfte des Polizeireviers Görlitz leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein und stellten das Diebesgut sicher. Der 29 Jährige konnte seine Ausreise nach Polen im Anschluss mit deutlich leichterem Gepäck fortsetzen.

