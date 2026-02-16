PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fünf Schwarzfahrer an nur einem Wochenende - Bundespolizei im Einsatz am Bahnhof Görlitz

Görlitz, Ludwigsdorf (ots)

Gleich fünf mutmaßliche Schwarzfahrer sind der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am vergangenen Wochenende am Bahnhof Görlitz ins Netz gegangen. Mehrfach mussten die Beamten ausrücken, um Personalien aufzunehmen und Verfahren einzuleiten.

Den Auftakt machte am Freitag ein 30-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der ohne gültigen Fahrschein im Zug unterwegs war.

Am Samstag traf es dann zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 40 und 16 Jahren. Besonders dreist: Der 40-Jährige hatte zwar für sich selbst ein Ticket, jedoch keines für seinen mitreisenden Hund - auch das gilt als Fahren ohne gültigen Fahrausweis.

Am Sonntag stellten die Einsatzkräfte schließlich einen 45-jährigen deutschen sowie einen 55-jährigen russischen Staatsangehörigen ohne gültigen Fahrschein fest. Damit summierten sich die Fälle auf fünf Anzeigen an nur drei Tagen.

In sämtlichen Fällen wurden die Personalien festgestellt und Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Die Betroffenen müssen nun nicht nur mit einem erhöhten Beförderungsentgelt der Verkehrsunternehmen rechnen, sondern auch mit Post von der Staatsanwaltschaft

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

